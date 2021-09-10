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Bursa'da eşini bıçakla alıkoyan şüpheli tutuklandı

10.09.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eşini bıçakla alıkoyan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eşini bıçakla alıkoyan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan S.H, dün bilinmeyen nedenle eşi B.H'yi evin içinde bıçakla tehdit etmiş, eşi tarafından çıkmasına izin verilmeyen kadın pencereyi açıp komşularından yardım istemişti.

İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri, S.H'yi etkisiz hale getirmişti.

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