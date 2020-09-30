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Bursa'da eşini silahla yaralayan kişi tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 30.09.2020 18:02 | Son Güncelleme

Bursa'da eşini silahla yaralayan kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ini sokakta silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan İrfan G'nin (62), eşinin kendisinden ayrılmak istediğini, bu nedenle hem onu hem de kendisini öldürmek istediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Tülin G'nin (55), zarar gören dalağı ve böbreği ameliyatla alındı. Kadının hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.

İrfan G. dün Hisartepe Mahallesi'nde bir caddede eşi Tülin G'ye tabancayla ateş ettikten sonra kaçmıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, Gemlik Terminali yönüne gitmeye çalışan İrfan G. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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