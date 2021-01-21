Bursa'da eşini takside silahla öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Bursa'da bindikleri takside boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Hüseyin Ömer A'nın (31) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanık Murat T, duruşmaya katılmadı, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını yineleyen sanık Hüseyin Ömer A, "tasarlayarak öldürme" iddiasını reddetti. Sanık, biber gazı sıkan eşini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.A. ise olay günü taksinin arkasından aracıyla ilerlerken silah sesi duyduğunu belirterek, "Sesten sonra taksinin kapısı açıldı, kadın tutunmaya çalışıyordu, kim olduğunu göremediğim biri uzanıp kadını dışarı itti. Sonra benimle taksinin arasındaki araç korkup kaçtı. Sağa çektim aracımı, su birikintisine düşen kadına gittim, vurulmuştu yarasına tampon yaptım." diye konuştu.