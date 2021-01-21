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Bursa'da eşini takside silahla öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

21.01.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Bursa'da eşini takside silahla öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Bursa'da bindikleri takside boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Hüseyin Ömer A'nın (31) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanık Murat T, duruşmaya katılmadı, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını yineleyen sanık Hüseyin Ömer A, "tasarlayarak öldürme" iddiasını reddetti. Sanık, biber gazı sıkan eşini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.A. ise olay günü taksinin arkasından aracıyla ilerlerken silah sesi duyduğunu belirterek, "Sesten sonra taksinin kapısı açıldı, kadın tutunmaya çalışıyordu, kim olduğunu göremediğim biri uzanıp kadını dışarı itti. Sonra benimle taksinin arasındaki araç korkup kaçtı. Sağa çektim aracımı, su birikintisine düşen kadına gittim, vurulmuştu yarasına tampon yaptım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, bu celsede dinlenilmesi gereken tanıkların gelmemesi nedeniyle sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi kavşağında 29 Şubat'ta Hüseyin Ömer A, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif A'yı (25) çalıştığı iş yerinden taksiyle almış, araçta aralarında tartışma çıkmıştı.

Hüseyin Ömer A'nın tabancayla vurduğu iddia edilen Elif A, taksinin trafikte yavaşlamasıyla kapıyı açıp yola düşmüştü.

Yoldan geçenlerce fark edilen yaralı kadın, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Tutuklanan Hüseyin Ömer A. hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından dava açılmıştı. Dava kapsamında taksi şoförünün de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

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