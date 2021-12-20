Bursa'da eşini uyurken tüfekle öldüren yaşlı adam gözaltına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşini uyurken tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen yaşlı adam gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde yaşayan A.K.U. (81) evde uyuduğu sırada eşi Gülser U'yu tüfekle başından vurdu. Yaşlı adam daha sonra kızını arayıp durumu bildirdi.

Şüphelinin kızının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülser U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülser U'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.K.U. evinde olayda kullanılan tüfekle gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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