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Bursa'da eşini ve kız kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

22.01.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eşini ve kız kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün eşini ve kız kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kız kardeşi İrem K'yi ve eşi Mine K'yi bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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