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Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti

03.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti

Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendini yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eski eşi Fadime Cuma'yı öldüren Kahraman Çetinkaya, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri süren 3 çocuk annesi kadının cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Kahraman Çetinkaya (41), dün akşam Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen, bir süre önce boşandığı Fadime Cuma'nın (40) yanına gitmişti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cuma'ya tabancayla ateş eden Çetinkaya, aynı silahla kendini vurmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan bu kişileri İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırmış, Fadime Cuma doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa'da bir kişi boşandığı kadını öldürüp kendini vurdu

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