Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendini yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eski eşi Fadime Cuma'yı öldüren Kahraman Çetinkaya, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri süren 3 çocuk annesi kadının cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
Kahraman Çetinkaya (41), dün akşam Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen, bir süre önce boşandığı Fadime Cuma'nın (40) yanına gitmişti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cuma'ya tabancayla ateş eden Çetinkaya, aynı silahla kendini vurmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan bu kişileri İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırmış, Fadime Cuma doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz