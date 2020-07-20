YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da eski maden sahası yeniden yeşile büründü

Bursa'da eski maden sahası yeniden yeşile büründü

BURSA HABERLERİ  | 20.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Bursa'da eski maden sahası yeniden yeşile büründü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tek parça halindeki maden sahasının ağaçlandırıldığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan yazılı açıklamada, madencilik faaliyetlerinden dolayı bozulan sahalarda arazi ıslahı çalışması gerçekleştirildiği ve doğal dengenin yeniden kurulması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Orhaneli'deki maden sahasında milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük maden sahası yeniden ağaçlandırıldı. 30 yıllık işletme sürecinin ardından 2013 yılında kapatılan maden ocağında ağaçlandırma çalışmaları yapan OGM, yaklaşık 2 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Orman köylüsünün destekleri ile dikilen ıhlamur ve akasya ağaçlarıyla, lavanta, ada çayı ve biberiye bitkileri bölgede arıcılığın gelişmesine de katkı sağlayacak."

Açıklamada, eski maden sahalarının tabiata yeniden kazandırılması çerçevesinde OGM tarafından uygulanan "Maden Rehabilitasyon Eylem Plan"ı kapsamında yapılan çalışmaların, madenciliğe bağlı olarak bozulan alanda yeniden bir ekosistemin oluşmasını sağlayacağı alanın estetik ve güzel bir görünüme de kavuşturulduğu vurgulandı.

İşletme süresinin dolması nedeniyle kapatılan Orhaneli'deki kömür madeninin OGM tarafından 2013'ten bu yana rehabilite edilerek verilen zararın azaltılıp yeniden bir ekosistem oluşturulmaya başlandığına değinilen açıklamada, "7 yılda 1 milyon 700 bin fidanın toprakla buluştuğu sahadaki tüm bu çalışmaları orman köylüleri ile yapan OGM, bu yolla köylüye 5 milyon lira gelir sağladı." ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Bursa Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:44
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:36
Yatsı
22:17

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Berfin Eczanesi
Nilufer
Berfin Eczanesi
Nilufer
Berfin Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Kimliksiz Kahraman

Kimliksiz Kahraman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.