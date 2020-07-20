Bursa'da eski maden sahası yeniden yeşile büründü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tek parça halindeki maden sahasının ağaçlandırıldığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan yazılı açıklamada, madencilik faaliyetlerinden dolayı bozulan sahalarda arazi ıslahı çalışması gerçekleştirildiği ve doğal dengenin yeniden kurulması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Orhaneli'deki maden sahasında milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük maden sahası yeniden ağaçlandırıldı. 30 yıllık işletme sürecinin ardından 2013 yılında kapatılan maden ocağında ağaçlandırma çalışmaları yapan OGM, yaklaşık 2 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Orman köylüsünün destekleri ile dikilen ıhlamur ve akasya ağaçlarıyla, lavanta, ada çayı ve biberiye bitkileri bölgede arıcılığın gelişmesine de katkı sağlayacak."

Açıklamada, eski maden sahalarının tabiata yeniden kazandırılması çerçevesinde OGM tarafından uygulanan "Maden Rehabilitasyon Eylem Plan"ı kapsamında yapılan çalışmaların, madenciliğe bağlı olarak bozulan alanda yeniden bir ekosistemin oluşmasını sağlayacağı alanın estetik ve güzel bir görünüme de kavuşturulduğu vurgulandı.

İşletme süresinin dolması nedeniyle kapatılan Orhaneli'deki kömür madeninin OGM tarafından 2013'ten bu yana rehabilite edilerek verilen zararın azaltılıp yeniden bir ekosistem oluşturulmaya başlandığına değinilen açıklamada, "7 yılda 1 milyon 700 bin fidanın toprakla buluştuğu sahadaki tüm bu çalışmaları orman köylüleri ile yapan OGM, bu yolla köylüye 5 milyon lira gelir sağladı." ifadesi kullanıldı.

