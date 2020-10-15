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Bursa'da evde sağlık hizmetleri aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

BURSA HABERLERİ  | 15.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bursa'da evde sağlık hizmetleri aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yunus Ekşi (25) idaresindeki 16 AHV 686 plakalı Orhangazi Devlet Hastanesine ait evde sağlık hizmetleri ekibini taşıyan hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erdi Güleç'in (29) kullandığı 16 AC 6786 plakalı otomobil, kırsal Gölyaka Mahallesi yakınında Sahil Yolu'nda çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle İznik Gölü sahiline doğru savruldu.

Kazada, otomobil sürücüsü Güleç olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Okan Çiloğlu (28) ile diğer aracın sürücüsü Yunus Ekşi ve sağlık çalışanı Semanur Sarıgül (26) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçede bir fabrikada çalıştığı ve yaklaşık bir ay önce baba olduğu öğrenilen Erdi Güleç'in cesedi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralılar ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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