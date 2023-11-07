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Bursa’da evde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

07.11.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir evde henüz sebebi bilinmeyen şekilde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gür Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bağırış ve silah sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan kavgada, Öznur Ç. (28) silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Öznur Ç. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Omzundan yaralanan Öznur Ç.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaralı kadının eşi Musa Ç. (33), kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç. polis ekiplerince gözaltına aldı. Ekiplerin incelemeleri sonucu, evin yatak odasında duvar içinde bir adet mermi çekirdeği bulundu.
Diğer yandan ekiplerin incelemeleri sonucu evde, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek bulundu. Olayda kullanılan silah, evin merdiven boşluğunda bulunurken, yaralı Öznur Ç.’nin yakınları hastane önünde tartıştı. Sinirli aile, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası sakinleşti.
Yaralı kadının tedavisi yoğun bakımda devam ederken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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