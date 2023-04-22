YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da eve giren tilki, aileyi 4 saat boyunca rehin aldı

Bursa’da eve giren tilki, aileyi 4 saat boyunca rehin aldı

22.04.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken (DASKUT) Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin müdahalesi sonucu tilki yakalandı.

Bursa’da eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken (DASKUT) DoğYarası nedeniyle veterinere götürülerek teslim edilen tilkinin araç çarpması sonucu bu hale geldiği tahmin ediliyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde bir eve yaralı bir tilkinin girdiği ve ailenin evde mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ve DASKUT harekete geçti. Yaklaşık 4 saat boyunca evde mahsur kalan aile, DASKUT ekiplerinin mutfağa sığınan yaralı tilkiyi güvenli şekilde yakalamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. İlk müdahalesinin ardından Osmangazi Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne götürülürken tilkinin ön ayağında açık yarası ve muhtemel araç çarpması sonucu acıyla birlikte bir eve sığındığı tahmin edildi. 4 saat boyunca evde tilki, tarafından rehin alınan aile olaydan sonra DASKUT ekibine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da yola atlayan çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtulduBursa’da yola atlayan çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandıBayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandı
İç Anadolu'da depremzedeler Ramazan Bayramı sevincini buruk yaşıyorİç Anadolu'da depremzedeler Ramazan Bayramı sevincini buruk yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 22 Nisan Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:56
Yatsı
21:22

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cumartesi

Şengül eczanesi
Nilufer
Gürsoy eczanesi
Yildirim
Bizim eczanesi
Inegol
Bulvar eczanesi
Osmangazi
Sahra eczanesi
Yildirim
Kapsül eczanesi
Yildirim
Gökay eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.