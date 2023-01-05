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Bursa'da evine giren şüpheliden kaçarken balkondan atlayan anne ile çocuğu yaralandı

05.01.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evine giren bıçaklı kişiden kaçmaya çalışırken balkondan atlayan kadın ile oğlu yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokağı'nda iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan Suriye uyruklu Meryem Elneccar, elinde bıçak bulunan hırsızlık şüphelisini gördü.

Zanlının kendilerine zarar vermemesi için kaçmaya çalışan kadın, 5 yaşındaki oğlu Muhammed'i yanına alıp balkondan atladı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan kadın ile çocuğun yanına gelen komşuları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, dışarıda toplanan kalabalığı görünce kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız İnegöl

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