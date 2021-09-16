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Bursa'da fabrika inşaatındaki iş kazasında bir işçi yaralandı

16.09.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da fabrika inşaatındaki iş kazasında bir işçi yaralandı

Bursa'da fabrika inşaatındaki iş kazasında bir işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir fabrika inşaatındaki kaya kırma işlemi sırasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında çalışan V.Y. (42), makineyle kayaları parçaladığı sırada iş kazası geçirdi.

Kayadan kopan taş parçasının göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan V.Y, İnegöl Devlet Hastanes'ne kaldırıldı.

Yaralı işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

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