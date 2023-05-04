YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

04.05.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç önce bir iş yerinin demir kapısına, ardından önündeki otomobile çarptı.

Bursa’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serhat Y.’nin (19) idaresindeki 16 AUM 577 plakalı ticari araç süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp cadde üstündeki bir iş yerinin demir parmaklıklı kapısına çarptı. Savrulan araç aynı istikamette ilerleyen, Mehmet Y. idaresindeki 16 AEV 011 plakalı otomobile vurarak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle Serhat Y.’nin (19) kullandığı ticari araç ortadan ikiye bölünürken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ikiye bölünen ticarideki Serhat Y.’yi (19) ve yanında bulunan Serkan İnci ile Barış Üngör’e (20) müdahale etti. Serkan İnci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Barış Üngör (20) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan Serhat Y.’nin durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım başladıBursa’da Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım başladı
Antalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdiAntalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi
Kaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümüKaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 4 Mayıs Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Perşembe

Çiğdem eczanesi
Iznik
Sinem eczanesi
Nilufer
Kükürtlü eczanesi
Osmangazi
Gemlik körfez eczanesi
Gemlik
Defne sağlik eczanesi
Yildirim
Kestel eczanesi
Kestel
Ege eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.