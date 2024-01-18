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Bursa’da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İHA İHA
18.01.2024 14:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ve İ.A. polisin operasyonuyla yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Bursa’da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, aranan şüphelilere yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.B. (51) ve İ.A.’nın (45) Karacabey’de olduğu belirlendi. E.B. ve İ.A., saklandıkları iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındılar.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. ve İ.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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