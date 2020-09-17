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Bursa’da gazi ve şehit yakınlarına övünç madalyaları verildi

BURSA HABERLERİ  | 17.09.2020 18:11 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği, gazi ve şehit aileleri devlet övünç madalyalarını törenle takdim etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Bursa Valiliğine gönderilen devlet övünç madalyaları, törenle takdim edildi.

Bursa Valiliği, gazi ve şehit aileleri devlet övünç madalyalarını törenle takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Bursa Valiliğine gönderilen devlet övünç madalyaları, törenle takdim edildi. Törene Vali Vekili Mustafa Özsoy, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, gaziler ve yakınları katıldı. Mesajların ve Devlet Övünç Madalyası Berat Metninin okunmasının ardından konuşan Özsoy, “Ne mutlu ki; bu eşsiz toprakları vatan kılmak adına tarih boyunca mücadele vermiş ecdadımız gibi, bugünde vatan ve bayrak söz konusu olunca ölüme koşarak giden bir milletin fertleriyiz. Şanlı tarihinde hiç kimsenin esaretine boyun eğmeyen Türk Milleti olarak, Malazgirt’te, Miryokefolan’da, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kıbrıs’ta olduğu gibi 30 yılı aşkın süredir başta Güneydoğu Anadolu bölgemiz olmak üzere, vatanımızın her yerinde, canlarını milli ve manevi değerlerimiz için feda eden kahramanlarımızın, uğruna can verdiği değerleri korumak, onları yüceltmek ve gerektiğinde tıpkı onlar gibi emaneti sahibine teslim etmek, her birimizin boynunun borcudur. Mevzu bahis vatansa, gerisi teferruattır düsturuyla, Türk milleti olarak, vatanı, bayrağı ve inancı için can vermeyi, yaşamaktan daha evla görmekteyiz. Bunun içindir ki ’şehit’ olmak her birimizin hayalinde ve duasında olan yüce bir makamdır. Birliğimize, bütünlüğümüze, bayrağımıza ve hür irademize saldıran dâhili ve harici düşmanlar, yüreğinde şehit olma arzusu yatan kahraman milletimizin tokadıyla her daim tarumar olmuştur ve olmaya da mahkûmdur. Geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da hainlerin üzerimizdeki planları bozulmaya mahkûmdur" dedi.
Konuşmalardan sonra gazi ve şehit yakınlarına Vali Vekili Mustafa Özsoy tarafından, devlet övünç madalyaları takdim edildi.

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