Bursa'da gençlere yönelik olarak "Young Business Academy 2022" etkinliği düzenlendi

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) tarafından geleceğin lider ve iş adamlarını yetiştirmek amacıyla Bursa'da "Young Business Academy (YBA) 2022" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında, Türkiye'nin bir fırsatlar ülkesi olduğunu söyledi.

Bursa'nın da bir fırsatlar şehri olduğunu belirten Aktaş, "1915'lerde topla, tüfekle, arpa aşıyla, imanla, inançla bu ülkenin bağımsızlığını kurtarmak isteyen nesiller, 100 yıl sonra teknolojiyle, bilimle, metaverse ile internetle bir başka süreci yakalamaya çalışan bir pozisyona geldi. Dönemi ve çağı iyi okumak, buna göre adımlar atmak lazım." dedi.

Aktaş, devletin ve belediyelerin gençlerin hayata hazırlanması için çeşitli imkanlar sağladığını dile getirerek şunları ifade etti:

"Lütfen 'Ben bir kamu kuruluşunda hayatımı idame ettiririm' psikolojisiyle kendinizi hayata hazırlamayın. Büyük düşünün, gerçekten çok büyük fırsatlar var. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübünden tutun da burs ve staj uygulamalarına kadar türlü imkanlar sunuyoruz. Amacımız, gençleri hayata iyi hazırlamak. Kültür, sanat ve gençler konusunda taviz vermiyoruz ve ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bunlar artarak devam edecek. Burs-Koop marifetiyle burs vermeye başladık. Eylülden itibaren meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih edenlere de burs vereceğiz. İş hayatında ara eleman noktasında sıkıntı söz konusu, o eksikliği ikame edebilmek adına sanayicilerden alacağımız güçle böyle bir derdimiz, heyecanımız var."

- "İş hayatında çok büyük bir dönüşüm var"

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da bu organizasyonun, gençlerin iş hayatı açısından tecrübelerini artırmaları, çevrelerini genişletmeleri için önemli olduğunu söyledi.

Alpay, 10-20 yıl sonra şu anda geçerli 60 iş kolunun olmayacağına dikkati çekerek, "İş hayatında çok büyük bir dönüşüm var. Arkadaşlarımızın iş hayatına hızlı adaptasyonu gerçekten çok önemli. Bu tür programlarda benim dikkat ettiğim bir husus var. Genellikle bilişim ve teknoloji üzerine yapılan projeler ve verilen akıllar oluyor. Şu anda dünya nüfusu 7 milyarın üzerinde. Bilişimle alakalı teknolojik unsurları kullanarak iş hayatına katılacak insan sayısının 200-250 milyon civarında olacağı düşünülüyor. Yani dünya nüfusunun yüzde 5'i bile değil. Dolayısıyla iş hayatının tamamı bundan müteşekkil değil." diye konuştu.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman da eğitimler, üye ilişkileri ve genç ticaret köprüsü komisyonlarının çalışmalarıyla üyelerinin kişisel ve sektörel gelişimine yönelik faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Kahraman, üniversitede eğitim gören öğrencilere, genç girişimci ve iş adamı adaylarına ufuk açmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "İlkini düzenlediğimiz YBA 2022 programımızda gıda, medya, hazır giyim, teknoloji, yolcu taşımacılığı gibi sektörlerdeki iş deneyimlerini paylaşmak üzere birbirinden değerli konuşmacılarımızı ağırlıyoruz." dedi.

Programda, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Shiftdelete.net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Küçükyılmaz, Sefamerve.com kurucusu Oya Merve Erciyes, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yapımcısı Mehmet Çam ve Roofstacks Inc. Üstyöneticisi Burak Soylu sunum yaptı.

