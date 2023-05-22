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Bursa’da geri manevra yapan sürücü, arkasından gelen yaya böyle çarptı

22.05.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da cadde üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü arkasından gelen yayayı fark etmeyip çarptı.

Savrulan yaya yaralanırken, aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’da bir otomobil sürücüsü aracıyla geri manevra yaparak süratle ilerleyen o esnada karşıya geçen vatandaşı fark etmedi. Hızla çarptığı kişi yere savrulurken, sürücünün frenleyip durması daha büyük bir facianın önüne geçti. Yaralanan sürücü kendisi için çağıran ambulans ile en yakın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı ise bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

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