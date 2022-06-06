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Bursa'da gölete giren kişi boğuldu

06.06.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gölete giren kişi boğuldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre Sinan Güler, 3 arkadaşıyla Tatkavaklı Mahallesi'ndeki gölete gitti.

Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Güler, daha sonra serinlemek için suya girdi.

Güler'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar gölette arama yaptı.

Ekiplerin göletteki çalışmaları sonucu Güler'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yüzme bilmediği ve suya girmemesi için arkadaşları tarafından uyarıldığı belirtilen Güler'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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