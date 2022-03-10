YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu

Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu

10.03.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu

Bursa'da görevli bir hakim çocuk parkında ölü bulundu.

Nilüfer ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde bir kadının oyun gruplarında iple asılı olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Bursa Adliyesinde hakim olduğu belirlenen Ç.B'nin (30) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha sonra yakınlarına teslim edilen Ç.B'nin cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Hakimin ilk belirlemelere göre intihar ettiğinin değerlendirildiği, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına güçlü sermaye desteğiTürkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına güçlü sermaye desteği
Polisin "dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktıPolisin "dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
13:19
İkindi
16:35
Akşam
19:11
Yatsı
20:29
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Transparan tercih olay oldu! Bakın kaç TL ödedi

Transparan tercih olay oldu! Bakın kaç TL ödedi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.