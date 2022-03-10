Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu

Bursa'da görevli bir hakim çocuk parkında ölü bulundu.

Nilüfer ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde bir kadının oyun gruplarında iple asılı olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Bursa Adliyesinde hakim olduğu belirlenen Ç.B'nin (30) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha sonra yakınlarına teslim edilen Ç.B'nin cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Hakimin ilk belirlemelere göre intihar ettiğinin değerlendirildiği, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.



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