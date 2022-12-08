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Bursa'da gün ışığına çıkarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi başlatıldı

08.12.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gün ışığına çıkarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi başlatıldı

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince binaların arasından kurtarılarak gün ışığına çıkarılan Aşık Yunus Türbesi’nin etrafında düzenleme yapılıyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Niyazi Mısri tarafından bulunup, 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak bugüne ulaşamayan türbe ve mescitten kalan, Aşık Yunus ve beraberindeki önemli isimlerin kabirlerinin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Yıldırım'ın önemli değerleri arasında yer alan Aşık Yunus'un ve beraberindeki isimlerin ebedi istirahatgahlarının, bölgede yapılan yıkımlarla meydana çıkarıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emir Sultan Külliyesi arasındaki bir noktada yer alan, Emir Sultan Hazretleri’nin dervişi olarak bilinen sufi şair Aşık Yunus’un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyordu. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlatmıştık. Türbeyi ortaya çıkarmak için gerekli kamulaştırmaları yapıp yıkım işlemini tamamladık. Çevre düzenlemelerini sürdürdüğümüz alandaki çalışmaları kısa süre içinde tamamlayıp yüzyıllar öncesinden bize seslenen Aşık Yunus’a vefa borcumuzu ödeyeceğiz."​​​​​​​

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