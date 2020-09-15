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Bursa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 15.09.2020 19:57 | Son Güncelleme

Bursa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman A. (34) idaresindeki 34 AG 8499 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Arzu (27), çocukları Sinan (6) ve Yasin (8) ile yakınları Özgül A. (18) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Osman A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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