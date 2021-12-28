Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde kent merkezine doğru seyreden N.A. (44) yönetimindeki 16 ANM 198 plakalı hafif ticari araç, Ovaakça Mahallesi otoban bağlantı yolu civarında yolun karşısına yürüyen Habibe Bostancı'ya (59) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bostancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri N.A'yı gözaltına aldı.

Ölen kadının cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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