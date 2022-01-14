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Bursa'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

14.01.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çarpışan hafif ticari araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Alperen Aslan'ın kullandığı 16 AAJ 933 plakalı hafif ticari araç, önce trafik ışıklarında bekleyen Ahmet Weis kontrolündeki 77 MA 1206 plakalı hafif ticari araca, ardından refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada İran uyruklu oldukları öğrenilen sürücü Weis ve Hanaa Sameer Dawood (45) ile Noor Firas Abbood Al Kınalı (24) yararlandı.

Ambulansla Gemlik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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