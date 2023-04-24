YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı

Bursa'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı

24.04.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hakkında arama kararı bulunan bir kişi, ekiplerden kaçmak isterken düşüp yaralandı.

Bursa'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, bir kişiden şüphelenerek kimlik sordu.

Ekiplere farklı bilgiler vererek oyalamaya çalışan şüpheli, kaçmaya başladı.

Bir süre kaçan şahıs daha sonra demir korkuluğun üzerinden Gökdere Deresi'ne atladı.

Ayağını inciten ve ekiplerden yardım isteyen şüpheli, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

Özgür Y. (23) sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgür Y'nin hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandıBursa'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendiKahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi
Malatya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandıMalatya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Anahtar Kelimeler:
bekçi Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:07
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:58
Yatsı
21:25

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Ozan eczanesi
Gemlik
Kahraman eczanesi
Gemlik
Onur eczanesi
Mudanya
Yeni oğuz eczanesi
Orhaneli
Cem eczanesi
Yenisehir
Ulaş eczanesi
Harmancik
İkinci bahar eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.