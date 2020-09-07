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Bursa'da halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı

BURSA HABERLERİ  | 07.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, toplu ulaşım hizmeti veren otobüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

B.S. idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 JJK 15 plakalı halk otobüsü, İstanbul Caddesi'nde BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi yakınında aynı yöne giden İbrahim Danış'ın kullandığı 16 M 1444 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Danış ve 9 kişi, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafikte araç kuyrukları oluştu. Bölgede ulaşım, polis tarafından bir süre kontrollü sağlandı.

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