YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da havalar soğudu, kediler villalarına çekildi

Bursa’da havalar soğudu, kediler villalarına çekildi

17.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Belediyesi tarafından sahipsiz sokak kedileri için oluşturulan villalarda hayatlarını sürdüren can dostlar, yoğun kar yağışının olduğu bu soğuk günlerde gün boyu yanan sobanın başında kış mevsiminin tadını çıkarıyor.Osmangazi Belediyesi tarafından 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ndeki sahipsiz sokak kedileri, ev kedilerini bile kıskandıracak bir yaşam sürüyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından sahipsiz sokak kedileri için oluşturulan villalarda hayatlarını sürdüren can dostlar, yoğun kar yağışının olduğu bu soğuk günlerde gün boyu yanan sobanın başında kış mevsiminin tadını çıkarıyor.
Osmangazi Belediyesi tarafından 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ndeki sahipsiz sokak kedileri, ev kedilerini bile kıskandıracak bir yaşam sürüyor. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip tesisteki 65 kedi, 25’er metrekare taban, 8 metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen iki villada yaşıyor. Can dostlar, kendilerine ait villalarda göz kamaştıran bir yaşam sürerken, yılın ilk karının yağdığı bu soğuk günlerde üşümesinler diye de kış boyunca düzenli olarak soba yakılıyor. Sobaların yakılmasıyla birlikte villaların içi oda sıcaklığından daha sıcak hale geliyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokakta zor şartlar altında yaşayan bakıma muhtaç kedilere, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’nde barınma imkanı sunduklarını ifade ederek, “Barınmanın yanında tedavilerini de yaparak sağlıklarına kavuşmalarını ve son derece sağlıklı ve hijyenik şartlarda yaşamalarını sağlıyoruz. Barınağımızda yer alan iki kedi villasında, soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Bu villalarda sakat, gözü görmeyen ve yaşlı yaklaşık 65 kedimiz var. Bu kedilerimizin ter türlü bakımını yapıyoruz. Sokaktaki hayvanları toplayıp sağlıklarına kavuşturarak, aslında şehri de sağlıklaştırmış oluyoruz” dedi.
Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun da, villalarda kalan kedilerin daha sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına sobaları havalar ısınana kadar yakmaya devam edeceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

Bursa Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:48
Sabah
08:16
Öğle
13:19
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Harmoni Eczanesi
Nilufer
Harmoni Eczanesi
Nilufer
Harmoni Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Başkan Taban, gençlerle bir araya geldi

Başkan Taban, gençlerle bir araya geldi

Endonezya, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyo

Endonezya, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyo

İnegöl Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

İnegöl Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Yıldırım’da salgınla ‘Yetkin’ mücadele

Yıldırım’da salgınla ‘Yetkin’ mücadele

Karacabey, aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliğinde de ön planda olacak

Karacabey, aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliğinde de ön planda olacak

Evsizlere Bursa Büyükşehir şefkati

Evsizlere Bursa Büyükşehir şefkati

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.