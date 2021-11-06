Bursa'da hırsızın girmeye çalıştığı kümeste çıkan yangında, 50 güvercin telef oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hırsızlık için bir kısmı kesilen demir kümeste yangın çıkması sonucu 50 güvercin telef oldu.

Samanlı Mahallesi'nde bir tarlanın kenarındaki Abdullah Turan'a ait kümese kimliği belirsiz bir kişi girmek istedi. Demir kümesin bir kısmını kesen şüpheli, bu sırada kümesten dumanların yükselmesi üzerine çevredekiler tarafından fark edildi.

Kümesten iki güvercin alarak, olay yerinden kaçan kişi, bu sırada güvercinleri bırakıp kendisini videoya çekenlere silah gösterdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında, değeri 100 bin lirayı bulan 50 güvercin telef oldu ve demir kümes kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen kümes sahibi Turan, gözyaşlarına hakim olamadı. Turan, AA muhabirine, hırsızın olay yerinden kaçtığını ve içerideki plastik yem kovasının tutuşmasıyla kümesinin yandığını söyledi.

Bursa'da daha önce de kümes sahibi başka kişilerin de başına aynı olayın geldiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Bunun yakalanmasını istiyoruz, cezasını çekmesini istiyoruz. Bir şekilde böyle yanmayı hak eden insanlar var ama bu hayvanlar bu şekilde yanmayı hak etmiyor. Bu kişi aynı hırsızlık tekniğiyle kaç tane arkadaşımızın canını yaktı. Sadece bir tanesini 10 bin liraya aldım geçen hafta. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, inşallah yakalanır diye ümit ediyoruz. Yem bidonunu ben yan tarafa koyuyordum, bir hafta önce benim bidonum çalındı ben yenisini aldım, çalmasınlar diye buraya içeri koydum. Belki ben bu bidonu buraya koymasaydım bu kümes böyle alev almayacaktı. Yani bir kötülük bir kötülüğü doğuruyor."

Turan, her gün güvercinlere bakmak için 20 kilometre yol katettiğini ancak başlarına böyle bir şey geldiği için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Yangından kurtulan 2 güvercin ise Turan tarafından bakıma alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

