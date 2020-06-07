YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

BURSA HABERLERİ  | 07.06.2020 08:45 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kavgada, çevredeki iş yerleri ve otomobillere kurşun isabet etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Çırpan Mahallesi'nde iki grup henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kavgada, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bazı otomobillere de kurşun isabet etti.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

Bursa Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:28
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:24

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Melek Şifa Eczanesi
Nilufer
Melek Şifa Eczanesi
Nilufer
Melek Şifa Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.