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Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişi aranıyor

BURSA HABERLERİ  | 02.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişi aranıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışması sürüyor.

Çırpan Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda damadı Necmi Coşkun'un yanında kalan Emin Kaynak'ın (95), cumartesi günü sabah namazı için ayrıldığı eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Polis ekiplerince çevrede iz takip köpeğiyle yürütülen aramalarda Kaynak'a ait herhangi bir ize rastlanamadığı öğrenildi.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayınpederinin yaklaşık 4 yıldır yanlarında kaldığını söyledi.

Pazarcılık yaptığını belirten Coşkun, "Eşimle cumartesi günü sabaha karşı Manyas pazarına gitmek için çıktığımızda kayınpederim evde yatıyordu. Komşuların söylediğine göre sabah ezanından hemen sonra evden çıkmış. Kapıyı biraz sert kapatmış ve evden çıktığını komşular da duymuş. Evden çıkarken üzerinde kahverengi takım elbise, kareli gömlek ve başında siyah kasket varmış." diye konuştu.

Coşkun, pazardan döndüklerinde kayınpederinin evde olmadığını fark ettiklerini dile getirdi.

Aramalarına rağmen bulamayınca polise haber verdiklerini anlatan Coşkun, "Belediyeden anons yaptırdık ve gitme ihtimali olan yerlere haber gönderdik. Dün Bursa'dan bir polis ekibi geldi, ilçe içinde köpekle arandı ama bir sonuç alınamadı. Kayınpederim Emin Kaynak ile ilgili hayırlı haber bekliyoruz. Ailece perişanız." ifadelerini kullandı.

Kaynak'ı arama çalışmaları, ilçe merkezi ile kırsal Ocaklı Mahallesi civarında devam ediyor.

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Arama Bursa Kayıp Mustafakemalpaşa Yaşlı Adam

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