Bursa'da iki gündür kayıp olan iki çocuk bulundu

Yıldırım ilçesinde ikametlerinden 16 Kasım'da ayrılan ve bir daha geri dönmeyen İ.D. (12) ile Ç.S.Ç'nin (14) aileleri polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kız çocuklarının erkek R.Y. (16) ile müşterek hareket ettiklerini tespit etti.

R.Y'nin de kayıp müracaatının alınmasının ardından her üç çocuğun da gidebilecekleri yerler ekiplerce kontrol edildi. Ekipler, çocukları Gökdere Köprüsü'nün altında buldu.

Polis merkezine götürülen çocuklar, burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileriyle görüştürüldü.

İlk beyanlarında herhangi bir zarar görmediklerini ve istismara uğramadıklarını beyan eden çocukların emniyetteki işlemleri devam ediyor.