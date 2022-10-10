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Bursa'da iki otomobil ve yayanın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10.10.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki otomobil ve yayanın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobil ve yayanın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir'den İnegöl istikametine seyreden Ali Talha C. (21) yönetimindeki 16 BOU 28 plakalı cip, Metal Sanayi kavşağında yoldan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Emre D'ye (15) çarptı.

Kazanın ardından duran cipe ise arkadan gelen Murat B. (38) idaresindeki 09 JL 536 plakalı otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emre D, Ali Talha C. ve Murat B'yi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan Emre D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da iki otomobil ve yayanın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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