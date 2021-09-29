YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

29.09.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Alanyurt kara yolunda seyreden Mahir Acar (23) idaresindeki 16 NG 420 plakalı otomobil ile Davut Eren'in (69) kullandığı 16 JY 015 plakalı otomobil, Metal Sanayi Kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Zeynep (45) ve Nursel Ayma (19) ile Ruhiye Eren (62) yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan Davut Eren ve eşi Ruhiye Eren, ekipler tarafından yapılan çalışma ile çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Suda birkaç dakika bekletmek yetiyor! İlaç kadar etkiliSuda birkaç dakika bekletmek yetiyor! İlaç kadar etkili
Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendiBursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:59
İkindi
16:19
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Büşra Eczanesi
Nilufer
Büşra Eczanesi
Nilufer
Büşra Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.