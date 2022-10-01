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Bursa'da iki şüpheli dolandırmaya çalıştıkları kadının evinin yakınında yakalandı

01.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılardan biri tutuklandı

Bursa'nın Keles ilçesinde bir kadını dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Jandarmayı arayan F.G, kırsal Haydar Mahallesi'nde yaşayan annesi E.K'nin (58), kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından aranıp dolandırılmaya çalışıldığını ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu mahallede kadının evinin yakınında taksiyle dolaşan kişiler olduğunu gördü.

Aracı durduran ekipler, sürücü T.B'nin yanı sıra iki kişinin bulunduğunu belirledi. Ekipler S.K. ve H.Ö. (22) olduklarını söyleyen bu kişilerle ilgili inceleme yaptı.

Şüpheli davranışlar sergileyen S.K. ile ilgili araştırmada, gerçek ismi H.K. (19) olan bu kişinin daha önce de dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu, aynı suçtan arandığı anlaşıldı.

E.K'yi dolandırmak amacıyla geldiklerini itiraf ettikleri öğrenilen H.K. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlı H.Ö'nün ise işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Şüpheli dolandırıcı jandarma

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