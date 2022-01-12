Bursa'da ilk defa Uludağ'a çıkan öğrenciler kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha önce Uludağ'a çıkmamış ve kayak yapmamış öğrencileri, bu sporla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenen "Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri" kapsamında uygulanan kayak eğitim projesi, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, daha önce Uludağ'a gitmemiş ve kayak yapmamış öğrenciler arasından seçilen çocuklar, teleferikle Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Belirlenen okullardan 40'ar öğrenciye uzman eğitmenler tarafından kayak eğitimleri verildi. Temel kayak eğitiminin ardından serbest zaman etkinlikleriyle karın tadını çıkaran öğrenciler, Uludağ'da eğlenceli bir gün geçirmenin keyfini çıkardı.

20 Ocak'a kadar devam edecek etkinlikten 700 öğrenci yararlanacak.

