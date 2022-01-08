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Bursa'da "İmalat-hane" kapılarını "Açık Mekan 3" sergisiyle açtı

08.01.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç sanatçılara kaynak oluşturmayı, sergileme alanı açmayı ve bir eğitim kurumu rolü üstlenmeyi hedefleyen sanat mekanında, sergilerin yanı sıra seminerler, eğitim programları, gösterimler ve atölyeler gerçekleştirilecek

Bursa'da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkan oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "İmalat-hane" adlı sanat mekanı, "Açık Mekan 3" başlıklı sergiyle kapılarını açtı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve eser üretimi için genç sanatçılara kaynak oluşturmayı, sergileme alanı açmayı ve kapsamlı programıyla bir eğitim kurumu rolü üstlenmeyi hedefleyen sanat mekanında, sergilerin yanı sıra seminerler, eğitim programları, gösterimler ve atölyeler de yapılacak.

Kurucu direktörlüğünü Bora Gürarda, sanat danışmanlığını Murat Alat'ın üstlendiği mekanda açılan ve Nuri Kuzucan'ın davetiyle bir araya gelen 11 sanatçının video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserlerinden oluşan "Açık Mekan 3" sergisi, 9 Nisan'a kadar görülebilecek.

Gürarda, açılış töreninde, büyük bir ekip oluşturduktan sonra ekibin seçkisi ve desteğiyle İmalat-hane'yi açtıklarını söyledi.

Mekanın arka planında uzun bir çalışma süreci olduğunu belirten Gürarda, şunları kaydetti:

"Burayı oluştururken ana hedefimiz, çağdaş sanat ortamı için alternatif ve aktif bir alan oluşturmaktı. Amacımız, burayı sürdürülebilir bir sanat kurumu yapmak; Bursa'da aktif bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Burada çağdaş sanat sergileri yer alacak. Sergilerin dışında haftalık sanat seminerleri, atölyeler, eğitim programları, deneysel sinema ve video sanatı gösterimleri olacak."

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