YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bursa’da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İHA İHA
08.05.2024 08:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında yangın çıktı.

Bursa’da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 02.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iplik fabrikasının bacasında meydana geldi. Bacadan çıkan yoğun dumanları gören işçileri durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iplik fabrikasının bacasında çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda bacada hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samandağ’da elektrik tellerinde çıkan yangın söndürüldüSamandağ’da elektrik tellerinde çıkan yangın söndürüldü
Bayburt’ta yayla evine giren ayı eşyaları dağıttı kapı ve pencereleri kırdıBayburt’ta yayla evine giren ayı eşyaları dağıttı kapı ve pencereleri kırdı
Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdüKızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:08
Sabah
05:48
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:13
Yatsı
21:46
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.