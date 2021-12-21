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Bursa'da iş insanlarından haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

21.12.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iş insanlarından haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Bursa'da bazı iş insanlarından cebir ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütünün yöneticisi ve üyeleri olduğu değerlendirilen kişilere yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, M.K, M.K, V.K. ve İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar B.K, B.K, A.K, A.T'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Operasyon kapsamında 2 zanlının da yakalanması için çalışma sürüyor.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren takip sonucu suç örgütü elebaşı M.K. ile akraba oldukları belirtilen E.K, M.K, B.K, M.K, B.K, A.K. ve V.K'nin yanı sıra M.A, A.T ve İ.A'nın yakalanması için 13 adrese 17 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı iş insanlarından cebir ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 11 şüpheliden 9'u yakalanmıştı.

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