Bursa'da iş insanlarından haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Bursa'da bazı iş insanlarından cebir ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütünün yöneticisi ve üyeleri olduğu değerlendirilen kişilere yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, M.K, M.K, V.K. ve İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar B.K, B.K, A.K, A.T'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Operasyon kapsamında 2 zanlının da yakalanması için çalışma sürüyor.
- Olay
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren takip sonucu suç örgütü elebaşı M.K. ile akraba oldukları belirtilen E.K, M.K, B.K, M.K, B.K, A.K. ve V.K'nin yanı sıra M.A, A.T ve İ.A'nın yakalanması için 13 adrese 17 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı iş insanlarından cebir ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 11 şüpheliden 9'u yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz