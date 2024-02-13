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  4. Bursa'da iş yerinden sadaka kutusu çalan hırsızı güvenlik kamerası görüntüledi

Bursa'da iş yerinden sadaka kutusu çalan hırsızı güvenlik kamerası görüntüledi

AA AA
13.02.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerine ihtiyaç sahiplerine yardım için konulan sadaka kutusu çalındı.

Gülbahçe Mahallesi'nde Cemil Serbest'e ait elektrik malzemeleri satılan dükkana kimsenin bulunmadığı sırada gelen kişi, masanın üstündeki kutuyu çalıp montunun altına gizleyerek hızla uzaklaştı.

Geri döndüğünde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden Serbest, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Serbest, gazetecilere, sadaka kutusunda yetim ve öksüzler için bırakılan paraların olduğunu, kutuyu alan kişinin geri getirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

Kayıtlarda, iş yerine giren kişinin sadaka kutusunu montunun içine gizleyip uzaklaştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi sadaka kutusu

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