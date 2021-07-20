Bursa'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bayram dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Bursa Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kentteki birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 56 farklı noktada 300 personelin katıldığı denetimlere helikopterle de destek veriliyor.

Meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve yoğunluğunu izlemek için jandarmaya ait helikopter, özellikle trafik yoğunluğu olan Bursa'yı İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan kara yollarını denetledi.

Öte yandan Bursa genelinde, trafik yoğunluğunun bulunmadığı görüldü.

