YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı

Bursa'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı

20.07.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bayram dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Bursa Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kentteki birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 56 farklı noktada 300 personelin katıldığı denetimlere helikopterle de destek veriliyor.

Meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve yoğunluğunu izlemek için jandarmaya ait helikopter, özellikle trafik yoğunluğu olan Bursa'yı İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan kara yollarını denetledi.

Öte yandan Bursa genelinde, trafik yoğunluğunun bulunmadığı görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçan danayı kuyruğundan tutunca metrelerce sürüklendi Kaçan danayı kuyruğundan tutunca metrelerce sürüklendi
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Bursa'da yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardıBursa'da yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:44
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:36
Yatsı
22:17

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Berfin Eczanesi
Nilufer
Berfin Eczanesi
Nilufer
Berfin Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.