Bursa’da jandarmadan kaçak av operasyonu

H.Ç. (51) isimli bir şahsın 15 Aralık/31 Mart tarihleri arasında avlnaması ve satılması yasak olan 29 adet canlı Turna Balığı avladığını tespit etti.

Yakalanan balıklar göle bırakılırken, şüpheliye bin 114 lira idari para cezası yazıldı.

