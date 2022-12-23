Bursa’da jandarmadan kaçak av operasyonu

Bursa’da kaçak avlananları denetleyen jandarma ekipleri kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler avlanması yasak olan Turna Balığı avlayanları denetlemek için Uluabat Gölü’nde denetim gerçekleştirdi.
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