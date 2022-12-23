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Bursa’da jandarmadan kaçak av operasyonu

23.12.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kaçak avlananları denetleyen jandarma ekipleri kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler avlanması yasak olan Turna Balığı avlayanları denetlemek için Uluabat Gölü’nde denetim gerçekleştirdi.

Bursa’da jandarmadan kaçak av operasyonu

H.Ç. (51) isimli bir şahsın 15 Aralık/31 Mart tarihleri arasında avlnaması ve satılması yasak olan 29 adet canlı Turna Balığı avladığını tespit etti.

Yakalanan balıklar göle bırakılırken, şüpheliye bin 114 lira idari para cezası yazıldı.

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