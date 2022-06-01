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Bursa'da Junioshow Fuarı kapılarını açtı

01.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fuarda, toptancılara yönelik 0-12 yaş sonbahar-kış koleksiyonları görücüye çıktı

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara 105 firma katıldı.

Fuarda, toptancılara yönelik 0-12 yaş sonbahar-kış koleksiyonları görücüye çıktı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın sektöre olumlu geri dönüşler sağladığını söyledi.

Organizasyonun milyonlarca dolarlık iş hacminin oluşmasına katkı verdiğini anlatan Canbolat, "Ziyaretçiler ve sektör temsilcileri fuardan oldukça memnun. Fuara 4 kıtadan alıcılar geldi. Bursa, ülkemizin tekstil sektörünün önemli dinamiklerinden birisi. Bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin lider kenti konumunda. Sektörün katma değerli üretimde geldiği nokta ortada." diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da Junioshow kurumsal kimliği altında 10'uncusu düzenlenen fuarın sektör için hayırlı olmasını diledi.

Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini tek başına karşıladığını vurgulayan Kuş, Junioshow Fuarı'nın, dünyanın dört bir yanından profesyonel alıcıların firmalarla buluştuğu güçlü bir platforma dönüştüğünü dile getirdi.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da üreticilerin ihraç ederek ayakta kalacağına, ülkeye ve şehre değer katacağına inandığını belirterek, "Üretimin bir ayağının da pazarlama olduğu gerçeğini de hesaba katarak pandemi sonrası fuarlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Onun için 2022 sonbahar kış ürünlerini haziran fuarımızda sergiliyoruz. Fuarın sektörün büyümesine katkı sağlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜYAP Fuarcılık AŞ Bursa Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarcılığın sektörlerin ürettiği katma değerli üretimin pazarlanmasına önemli katkılar sağladığını kaydetti.

4 Haziran'a kadar sürecek fuarı, 70'i aşkın ülkeden bine yakın yabancı alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

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