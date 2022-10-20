YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

20.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak midye avcılığı yaptıkları belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zeytinbağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı alanda midye avcılığını önlemek amacıyla Eğerce sahilinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde 53 çuvalda yaklaşık 2 ton kum şırlanı midyesinin yanı sıra 6 el dreci ve 4 dalış takımı ele geçirildi.

Kaçak avlanan 8 kişi hakkında işlem yapan ekipler, canlı olan midyeleri denize bıraktı.​​​​​​​

Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da öğrenciler güneş tutulmasını Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden izleyecekBursa'da öğrenciler güneş tutulmasını Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden izleyecek
Sivasspor kafilesi Trabzon'a gittiSivasspor kafilesi Trabzon'a gitti
Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandıŞehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
midye Bursa Mudanya para cezası

Bursa Namaz Vakitleri 21 Ekim Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:53
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:42
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.