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Bursa'da kaçak diş kliniği mühürlendi

AA AA
31.12.2024 10:01
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri kaçak diş kliniğini mühürledi.

Bursa'da kaçak diş kliniği mühürlendi

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aktarhüssam Mahallesi'nde kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve diş hekimliğinde kullanılan çeşitli tıbbi cihaz ve eczanın bulunduğunu belirledi.

İş yerinde bulunan yabancı uyruklu N.A.A. ve B.B. yakalandı.

Kaçak kliniğin mühürlendiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi

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