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Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

09.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

Bursa'da bir depoya düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö. (36) ve C.Ö'nün (33) kaçak sigara sattığını tespit etti.

Bunun üzerine bu kişilere ait İnegöl ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 300 kaçak sigara, 61 bin 200 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 416 bin 250 yaprak sigara kağıdı, 1 milyon boş makaron, 1 ton kıyılmış tütün, 64 bin 800 sigara filtresi, 20 kilogram nargile kömürü ve 2 bin 500 boş sigara paketi ele geçirdi.

Şüpheliler S.Ö. ve C.Ö. ekiplerce gözaltına alınırken, 237 bin 121 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

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Bursa kaçak sigara operasyon

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