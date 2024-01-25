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Bursa'da kaçak silah imal eden 2 şüpheli yakalandı

AA AA
25.01.2024 14:00 | Son Güncelleme:
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Bursa'da, kaçak silah imal ederek sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak silah imal eden 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kurusıkı tabancaların namlusunu açıp atış kabiliyeti kazandırdıktan sonra satan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis ekipleri, şüpheliler Ö.A. ve M.A'nın Bursa Osmangazi ilçesindeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve şarjör, 9 işlem görmüş kurusıkı namlusu, matkap ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Şüpheli Bursa

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