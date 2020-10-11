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Bursa'da kaçırıldığı iddia edilen kadın Kütahya'da bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Bursa'da kaçırıldığı iddia edilen kadın Kütahya'da bulundu

Bursa'da kaçırıldığı ileri sürülen genç kadın, Kütahya'da bulundu.

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde bir kadının otomobilden inerek kaçtığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Vatandaşların tepkisi üzerine, içinde şüphelilerin bulunduğu araç olay yerinden uzaklaştı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği İrem G. (21) olarak belirlenen bu kişinin, Bursa'nın Yıldırım ilçesinden kaçırıldığı iddia edilen kadın olduğunu belirledi.

Kadının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, şüphelilerin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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