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Bursa’da kadınların korkulu rüyası olan o kapkaççı yakalandı..

İHA İHA
02.04.2024 10:27
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Bursa’da seçtiği kadın kurbanların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan 23 yaşındaki zanlı, polisin sıkı takibi sonrası yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli şahıs, A.Ç. (62) isimli kadını yolda yürüdüğü sırada arkasından takip ederek çantasını kapkaç yönetimiyle çaldı. Yine aynı şüpheli şahıs Erikli Mahallesi’nde İ.K. (60) isimli kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Çantası çalınan kadınların ihbar üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

BÖLGEDEKİ TÜM GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI

SÖS Büro Amirliği’ne bağlı ekipler güvenlik kameralarında yaptıkları çalışmada şüphelinin kimliğini kolayca tespit etti. Kısa sürede şüpheli E.S. (23) Çınarönü Mahallesi’nde polisin sıkı takibi ve çalışması sonrası kıskıvrak gözaltına alındı.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne getirilen E.S.’nin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, iki çanta içinde bulunan iki cep telefonu ve 550 TL nakit para sahiplerine teslim edildi.

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