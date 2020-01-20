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  4. Bursa'da kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa'da kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 20.01.2020 08:18 | Son Güncelleme

Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Bursa'da bir kafede silahlı saldırı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Emirsultan Meydanı'ndaki bir kafede oturan 4 kişiye dışarıdan gelen 1 kişi silahla ateş etti. Aynı anda oturan kişilerden biri de kalkarak belinden çıkarttığı silahla ateş açtı.

Yaralanan Veli A, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, durumu ağır olan Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, beyaz bir otomobille olay yerinden ayrılan kimlikleri öğrenilemeyen şüphelileri arıyor.

Bu arada olay anı kafenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, saldırganlardan birinin mekana girip ateş etmesiyle kafedekilerin paniğe kapılıp kaçışmaları ve masadaki diğer saldırganın silahla yanındakileri vurduğu anlar yer alıyor.

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Bursa Güvenlik Kamerası Silahlı Saldırı Yaralı

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