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Bursa'da kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

13.07.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen K.Y. (78), kırsal Ormankadı Mahallesi'ndeki kahvehanede oturan Cevdet Asa'yı (68) henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asa, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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