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Bursa’da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik

BURSA HABERLERİ  | 01.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

Bursa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi.İçişleri Bakanlığının gönderdiği "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri güncellenirken,Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "2 Aralıktan itibaren kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, 7/24 saat uygulaması ile zorunlu kamu hizmeti yürüten, vardiya usulüyle çalışan kurumlar hariç (112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, zabıta, kolluk kuvvetleri, güvenlik personeli vb.) tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların saat 10.00’da başlayacak mesaisi saat 16.00’da bitecek" ifadelerine yer verildi.

Bursa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi.
İçişleri Bakanlığının gönderdiği "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri güncellenirken,
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "2 Aralıktan itibaren kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, 7/24 saat uygulaması ile zorunlu kamu hizmeti yürüten, vardiya usulüyle çalışan kurumlar hariç (112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, zabıta, kolluk kuvvetleri, güvenlik personeli vb.) tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların saat 10.00’da başlayacak mesaisi saat 16.00’da bitecek" ifadelerine yer verildi.

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